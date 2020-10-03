وزير الخارجية لنظيره الكندي: الحكومة اتخذت إجراءات صارمة لحماية البعثات الدبلوماسية

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، ان الحكومة اتخذت إجراءات صارمة لحماية وتأمين البعثات الدبلوماسيّة العاملة في العراق، فيما اشار نظيره الكندي كندا فرانسوا فيليب ان بلاده وقفت لجانب العراقيّين بالحرب على “داعش” وتقف معهم في تثبيت الاستقرار.

وقالت الوزارة في بيان إن “اتصالا هاتفيا جمع وزير الخارجيّة فؤاد حسين، مع وزير خارجيّة كندا فرانسوا فيليب مساء يوم الجمعة، وبحث حسين مع فيليب آليّات الارتقاء بالتعاون بين البلدين في شتى المجالات”، كما استعرض نتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها إلى طهران”.

وثمّن وزير الخارجية فؤاد حسين، “مواقف كندا الداعمة للعراق، والتعاون الثنائيّ في مُختلِف المجالات، وتطرق إلى القرار الذي اتخذته الإدارة ألأميركيّة مبدئيّاً بسحب سفارتها من بغداد”، مُشدّداً أنّ “الحكومة العراقيّة اتخذت إجراءات صارمة لحماية وتأمين البعثات الدبلوماسيّة العاملة في العراق”.

وأعرب فيليب، بحسب البيان، “عن دعمه للعراق حُكُومة وشعباً في مُواجَهة مُختلِف التحدّيات”، مُؤكّداً أنّ “بلاده وقفت إلى جانب العراقيّين في الحرب على تنظيم داعش، وتقف معهم في تثبيت الاستقرار، وبناء الاقتصاد، وحفظ السيادة”.