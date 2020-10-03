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وزير الخارجية مخاطباً نظيره الاذري: لا نرى في الحرب طريقاً للوُصُول إلى الأهداف

دعا وزير الخارجيّة فؤاد حسين، الجمعة، طرفي النزاع (آذربيجان وأرمينيا) إلى الارتكان للمفاوَضات، واعتماد الحُلُول السياسيّة في حلحلة الخلاف الدائر بينهما؛ استناداً إلى مبادئ القانون الدوليّ، والقرارات الدوليّة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ان “حسين تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأذريّ جيحون بيراموف؛ لإطلاع العراق على صورة الأزمة بين البلدين، والجُذُور التاريخيّة للصراع، وحالة الحرب القائمة الآن”.

وشدد وزير الخارجية بحسب البيان، على” ضرورة رجوع طرفي النزاع إلى طاولة المُفاوَضات”.

واكد انه “من تجاربنا السابقة؛ ونتيجة لتعرّض المنطقة إلى حُرُوب عديدة، واستناداً إلى مبادئنا فإنّنا لا نرى في العنف والحرب طريقاً للوُصُول إلى الأهداف”.

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