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وزير الزراعة يعلن عن البدء بتصدير التمور

أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الجمعة، عن البدء بتصدير التمور الى دول العالم.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان إن “الوزير الخفاجي وجه بتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بعملية تصدير التمور الى دول العالم سواء كان في مجال منح اجازات التصدير او في عملية تعفير وتبخير التمور الجاهزة للتصدير من قبل القطاع الخاص”.

وشدد على، “استمرار منع استيراد التمور ومادة الدبس من اجل حماية المنتج المحلي”، عادا “ما يدخل منها هو بطرق غير قانونية”.

واشار الى أن “الكميات المتوقع تصديرها من التمور قد تصل الى قرابة ٧٠٠ الف طن”، مهيبا بـ”كافة الاجهزة الامنية وهيئة المناقذ الحدودية بتشديد الاجراءات لاجل حماية المنتج المحلي من جانب وزيادة واردات الدولة من العملة الصعبة من جانب أخر خدمة لاقتصادنا الوطني”.

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