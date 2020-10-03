وفاة الفنان العراقي نزار السامرائي

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الجمعة، عن وفاة الفنان نزار السامرائي.

وقال نقيب الفنانين، جبار جودي، في تصريح “ببالغ الحزن والاسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين، رحيل الفنان نزار السامرائي، والذي وافته المنية هذا اليوم سائلين المولى عز وجل الرحمة والغفران والخلود لروحه والصبر والسلوان لذويه”.

يذكر ان الفنان الراحل نزار السامرائي ممثل عراقي، بدأ مسيرته الفنية في المسرح، وكذلك التلفزيون، وله مشاركات في السينما ، وكانت من أبرز المسلسلات التي شارك فيها (عائد من الرماد، أيوب، عندما تسرق الأحلام واحدها غايب في بلاد العجايب )، وبالنسبة للأفلام فمنها (الباحثون) وأفلام أخرى.