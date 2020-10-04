اتحاد المرأة الفلسطينية الألمانية يشارك بمعرض الوان مهاجرة الفني في برلين

شارك وفد من اتحاد المرأة الفلسطينية الالمانية على رأسه الرفيقة ازدهار بالمعرض الفني “الوان مهاجرة” الذي نظمته جمعية “ABZ” وذلك في العاصمة الألمانية برلين

تحدثت الرفيقة ازدهار كلمة توجهت من خلالها بالتحية لإدارة مؤسسة ABZ، على الجهود المتواصلة التي تبذلها في مختلف المجالات خدمة لابناء الجالية في برلين وخاصة على الصعيد الثقافي والفني

واكدت الرفيقة ازدهار ان هذه النشاطات التي تتسم بالبعد الثقافي والفني تبني جسور التلاقي بين ابناء الجالية وبين الجالية والمجتمع المحلي خاصة وان الفن يعتبر لغة عالمية تجسد تلاقي الحضارات وتكاملها كما تشكل اسلوبا راقيا للتعبير عن قضايا إنسانية وعادلة بحيث لعب الفن المقاوم دورا جوهريا في اظهار القضية الفلسطينية وذلك من خلال العديد من الأعمال الإبداعية التي جسدت معاناة الشعب الفلسطيني ونضاله المتواصل في سبيل انتزاع حقوقه الوطنية المشروعة، والتي لاقت رواجا في جميع انحاء العالم وشكلت سفيرا للقضية الفلسطينية كما رسومات الفنان الشهيد ناجي العلي بحيث اصبحت رسوماته رمزا للقضية ونضال الشعب الفلسطيني

وختمت بالتأكيد على ضرورة استمرار هذه النشاطات والفعاليات الثقافية والفنية بما يعزز مكانة الجالية ويمتن علاقاتها بالمجتمع المحلي

3/10/2020