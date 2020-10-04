استئناف المفاوضات الكوردية السورية اليوم في الحسكة‎

كشف مصدر كوردي سوري مطلع، أن الجلسة الثانية من المفاوضات المباشرة للمرحلة الثالثة تستأنف اليوم الأحد، بين وفد من المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية (أكبرها PYD) برعاية أمريكية في الحسكة بغربي كوردستان (شمال سوريا).

وقال المصدر إن «الجلسة الثانية من المفاوضات المباشرة سوف تستأنف في إحدى القواعد الأمريكية بريف الحسكة وذلك بحضور ممثلة الخارجية الأمريكية زهرة بيلي، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، لمناقشة أهم الملفات العالقة بين الطرفين».

وأضاف المصدر، أن «الجانبين سوف يناقشان في المرحلة الثالثة من المفاوضات، ملفات التجنيد الإجباري، التعليم، العقد الإجتماعي، مصير المعتقلين والمخطوفين، العقد الإجتماعي، وضع قوات بشمركة روجآفا، فك الارتباط بين حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكوردستاني».

وعقد الجانبان اجتماعا يوم أمس السبت في الحسكة، دون التوصل إلى أي نتائج مرجوة.

واقترحت ممثلة الخارجية الأمريكية زهرة بيلي وقائد ‹قسد› مظلوم عبدي على الطرفين تأجيل مناقشة المواضيع العالقة إلى حين الانتهاء من تشكيل المرجعية السياسية والإدارة الذاتية وانضمام المجلس إلى الإدارة، وفق مصدر كوردي مطلع.

وتعد اتفاقية (دهوك 2014) حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع، أساساً لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول إلى اتفاقية شاملة في المستقبل القريب.