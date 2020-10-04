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الأجانب يشترون 155 ألف عقار في تركيا منذ 2015 والعراقيون بالصدارة

إسطنبول (ألكسندر سباتاري/Getty)

إسطنبول استحوذت على النسبة الأكبر من مبيعات العقارات للأجانب (Getty)

سجلت مبيعات العقارات في تركيا خلال 5 أعوام قرابة 7 ملايين منزل، بينها نحو 155 ألفاً للأجانب، في مقدمتهم العراقيون، بينما استحوذت إسطنبول على النسبة الأكبر من المبيعات.

ونشرت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الأحد، معطيات حول مبيعات العقارات في البلاد بين سبتمبر/ أيلول 2015 وأغسطس/ آب 2020، بمناسبة اليوم العالمي للإسكان، الذي يحل في 5 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

وحلت إسطنبول في المرتبة الأولى من حيث عمليات البيع بواقع 1.19 مليون وحدة خلال الفترة المذكورة، تبعتها العاصمة أنقرة بـ 720.1 ألف وحدة، ثم ولاية إزمير بـ 412.5 ألفاً، وأنطاليا 313.7 ألفا، وبورصة 265.7 ألف وحدة.

الليرة التركية/ فرانس برس
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كما تصدرت إسطنبول مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 39.8% بما يعادل 61.7 ألف وحدة، تبعتها ولاية أنطاليا بـ 32.6 ألفاً، ثم بورصة بـ 8.9 آلاف، ويالوفا بـ 8.6 آلاف، وأنقرة بـ 7.8 آلاف وحدة، وصقاريا بنحو 4.7 آلاف وحدة.

وتصدر العراقيون الجنسيات الأجنبية في شراء العقارات، بواقع 30.2 ألف وحدة، تلاهم الإيرانيون بنحو 15 ألف وحدة، ثم السعوديون بـ 13.2 ألفاً، والروس بـ 11.2 ألفاً، والكويتيون بحوالي 10.1 آلاف وحدة.

(الأناضول)

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