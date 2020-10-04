الأضرار الناتجة عن قيام قوة مسلحة باقتحام قناة ( ان ار تي عربية) في بغداد

وكانت مجموعة مسلحة قد اقتحمت مساء أمس السبت، 5 تشرين الأول 2019، مبنى قناة NRT عربية وحطمت جميع معدات البث واعتدت بالضرب المبرح على موظفيها.

وبحسب المعلومات الأولية التي حصل عليها ديجيتال ميديا ان ار تي، فان القوة التي داهمت مبنى قناة NRT عربية، كانت تستقل عجلات نوع GXR بيضاء اللون، وقامت بالاعتداء على عناصر الشرطة المحلية المتواجدين في محيط المبنى.

يشار إلى أن قوة أمنية أخرى داهمت مقر قناة دجلة الفضائية في العاصمة بغداد، بالاضافة إلى مهاجمة مقر مكتب قناة الحدث الإخبارية السعودية في بغداد من قبل مسلحين ملثمين كانوا يستقلون ثلاث سيارات ودمروا بعض المعدات وأجهزة الهاتف، كما اعتدوا على الصحفيين الذين كانوا متواجدين في مقر القناة مما تسبب بإصابة أحدهم بجروح خطرة.

وتأتي هذه الاعتداءات بالتزامن مع موجة احتجاجات اندلعت في بغداد الثلاثاء الماضي، للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل ثم امتدت إلى مدن جنوبية وارتفع سقف مطالبها ليصل إلى “استقالة الحكومة وتغيير النظام برمته”.

وهذه بعض الصوربعد تكسير القوة المهاجمة للمعدات والمكاتب: