الصحة تؤكد بقاء العراق في الموجة الاولى لكورونا

أكدت وزارة الصحة والبيئة، السبت، أن العراق لا يزال في الموجة الأولى لفيروس كورونا، فيما توقعت زيادة عدد الإصابات بالفيروس خلال الفترة المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوكيل الفني للوزارة، حازم الجميلي قوله، ان “العراق لا يزال بالموجة الأولى لفيروس كورونا، حيث إن الإصابات لا تزال مرتفعة منذ دخول الفيروس للبلاد”، مبينا أن “الإصابات لم تنخفض حتى نقول إن الموجة الأولى للفيروس قد انتهت”.

واضاف أنه “منذ أسابيع والإصابات بفيروس كورونا متقاربة، حيث يتم تسجيل ما يقارب 4 آلاف إصابة يوميا، تزداد و تنخفض قليلا”، متوقعا “تسجيل إصابات مرتفعة خلال الفترة المقبلة نتيجة انخفاض درجات الحرارة كما حدثت في العديد من الدول، فضلا عن عدم الالتزام من قبل المواطنين بالإجراءات الصحية في جميع مناطق العراق”.