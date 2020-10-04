العمل: شمول 40 ألف عامل بالضمان الاجتماعي خلال شهرين

دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، السبت، إلى البدء بحملة تثقيفية كبرى لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، مشيراً إلى شمول 40 ألف عامل بالضمان الاجتماعي خلال شهرين.

وقال الركابي خلال ترؤسه الجلسة الـ18 ل‍مجلس العمل، بحسب بيان إن “قانون التقاعد والضمان فيه امتيازات كثيرة تعادل الامتيازات نفسها في التوظيف الحكومي”، لافتاً إلى أن “القانون لو طبق بنسبة مقبولة خلال العقود الماضية لأصبحت هناك ثقافة عامة عند العامل والخريج ولما كان هناك استقتال على الوظائف الحكومية”.

وأضاف، أن “دائرة العمل والتدريب المهني بدأت حملة تفتيشية واسعة لعدد من الشركات والمشاريع الاستثمارية تمكنت خلالها من شمول بحدود 40 ألف عامل بالضمان الاجتماعي خلال مدة شهرين رغم الظروف التي كانت تمر بالبلاد المتمثلة بجائحة كورونا وحظر التجوال ولاتزال الحملة مستمرة”، مشيراً إلى “الحاجة إلى وعي أكبر لتثقيف الطبقة العاملة تجاه القانون من قبل الوزارات وكذلك اتحادات نقابات العمال والصناعات العراقي الممثلة في مجلس العمل”.

وأوضح، أن “الوزارة عقدت ورش عمل عدة مع الشركاء الاجتماعيين للوصول إلى رؤية موحدة بشأن التعديلات المقترحة على قانون التقاعد والضمان وعدم إمكانية دمج صندوق الضمان مع تقاعد موظفي الدولة وذلك لاختلاف احكام الصندوقين، لافتاً إلى أن “القانون مدقق من مجلس شورى الدولة وسيتم الاخذ بالملاحظات التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون لتضمينها بفقرات جوهرية في القانون ومن ثم عرضها امام مجلس الوزراء”.

ودعا الركابي مجلس العمل إلى “البحث عن معادلة حقيقية تنصف العمال وتضمن حقوقهم وخاصة فيما يتعلق بالحد الادنى لأجر العامل”، مبيناً أن “الوزارة ستشكل لجنة بهذا الشأن من متخصصين فضلا عن النظر في تحقيق مردود افضل للعامل في المقابل يتناسب مع امكانية صاحب العمل”.