المسؤول يختلف عن الغير المسؤول،

نعيم الهاشمي الخفاجي

هناك فرق شاسع مابين الشخص المسؤول بالحكومة كناطق إعلامي أو كقائد عسكري ومابين شخص لا يتحمل مسؤولية يخرج مع مظاهرات، احمد ملا طلال كان يتهجم على السيد عبدالكريم خلف الناطق في اسم الحكومة السابقة، الآن ملا طلال ناطق في اسم الحكومة الحالية أيضا اتبع نفس نهج السيد عبدالكريم خلف رغم أن خلف لديه من المؤهلات العلمية والثقافية والمهنية أكثر من احمد ملا طلال،

آخر تصريح الى ‏ملا طلال : الحكومة ستطبق القانون على المتظاهرين في حال مخالفتهم القانون او قطع الطرق او الإضرار بالمصالح العامة، الم يكن السيد ملا طلال يؤيد مجاميع المجرمين والعصابات الذين كان يرعاهم ويوجههم لاشاعة الفوضى والخراب والدمار؟ للاسف انتهت مصلحتهم معهم، ‏‎تاريخ شعوبنا ومنها العراق ممتلئة مثل هكذا نماذج والجينات الوراثية تنتقل من جيل إلى جيل وقليل هم الثابتون على مبادئهم، الإمام علي ع قال الحق ابلج والباطل لجلج.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

3.10.2020