الموارد المائية: خطة الموسم الشتوي ستشمل زراعة خمسة ملايين دونم

أعلن وزير المواد المائية مهدي الحمداني، السبت، أن خطة الموسم الزراعي الشتوي تشمل زراعة خمسة ملايين دونم من المحاصيل، ستكون المساحة الأكبر منها لمحافظة واسط.

وقالت الوزارة في بيان إن “وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني أجري جولة تفقدية لمشروع ري الدبوني في محافظة واسط برفقة عدد من المديرين العامين”.

وأكد الحمداني، بحسب البيان، أن “الوزارة نجحت بإتمام كامل الخطة الزراعية الصيفية”، مبيناً أن “زيارته إلى المحافظة تأتي للاستعداد للموسم الزراعي الشتوي والذي ستشمل خطته زراعة 5 مليون دونم من المحاصيل الزراعية والمساحة الأكبر ستكون لمحافظة واسط كونها المنتج الأكبر لمحصول الحنطة”.

وأضاف، أن “الزيارة لمشروع ري الدبوني تأتي لمتابعة عمل محطات الضخ بهدف النهوض بالواقع التشغيلي للمشروع كونه معني بإيصال المياه الى محطات الاسالة وبالتالي ايصال مياه الشرب الى عدد كبير من اهالي المحافظة، وأن الأولوية في الوقت الحالي هو ضمان إيصال المياه لمحطات الاسالة”.

ووجه الحمداني بـ”إزالة كافة التجاوزات على عمود المشروع”، مشيراً إلى أن “الوزارة تعمل على استكمال حملة ازالة التجاوزات في محافظة واسط لضمان التوزيع العادل للحصص المائية على جميع المستحقين وان اجراءات الوزارة ساهمت بشكل كبير في الحد من تلك التجاوزات”.