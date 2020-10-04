(بالفيديو) شاهد الهدف الذي حقق 6 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة

على الرغم من ضعف المتابعة الجماهيرية والإعلامية لمواجهة كوبنهاغن الدنماركي ضد رييكا الكرواتي في الدور الإقصائي المؤهل لدوري مجموعات الدوري الأوروبي، إلا أن الهدف الوحيد في المباراة، حصل على أكثر من 6 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

ووصفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، هدف الفريق الكرواتي، بالأكثر غرابة في اليوربا ليغ، للطريقة الغريبة والعجيبة التي سكنت بها الكرة الشباك، بداية بالخطأ الكوميدي لفيكتور نيلسون في منتصف الملعب، رغم التحامه القوي مع المهاجم ساندرو كولينوفيتش، الذي تسبب في سقوط الأخير على أرض الملعب، وأيضا أعطى فرانكو أندرياسيفيتش انطلاقة كالسهم نحو المرمى.

وحاول مدافع آخر في الملعب راجنار سيجوردسون، منع لاعب وسط الضيف من الانفراد بحارس المرمى، إلا أن نيلسون لم يكتف بالخطأ الأول، بتعثر غير مقصود على قوس منطقة الجزاء، ليخرج هو وراجنار من اللعبة، تاركين أندرياسيفيتش يتلاعب بالحارس المغلوب على أمره كارل يوهان، بتسديدة ساقطة من فوق رأسه، لتضرب على العارضة، وفي الأخير تابعها أنكرسن بالنيران الصديقة في الشباك.

الجدير بالذكر، أن هذه النتيجة حرمت عملاق الكرة الدنماركية من المشاركة في البطولة الأوروبية للمرة الثانية على التوالي، وهو الأمر الذي لم يحدث مع النادي منذ عام 2006، فيما تأهل الفريق الكرواتي إلى مرحلة المجموعات، وقد أوقعته القرعة في مجموعة الموت السادسة رفقة نابولي، ريال سوسيداد وألكمار.