بغداد تتخذ 4 إجراءات لوقف استهداف “الخضراء والمطار” وتعد بنتائج ايجابية

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأحد، اتخاذ اربعة إجراءات من شأنها وقف الهجمات على المنطقة الخضراء ومطار بغداد، واعدا بـ”بنتائج ايجابية” قريبا.

جاء ذلك خلال تلقيه اتصالاً هاتفيّاً من وزير الخارجيّة الألماني هايكو ماس.

وركّز الحديث بحسب بيان لوزارة الخارجية على “العلاقات والروابط الثنائيّة بين البلدين، وعلى القرار المبدئيّ للإدارة الأمريكيّة بسحب السفارة من بغداد”.

وعبّر حسين عن “القلق تجاه هذا القرار رغم كونه قراراً سياديّاً يخصّ الجانب الأمريكيّ، ولكن قد يُؤدّي إلى نتائج لا تصُبُّ في مصلحة الشعب العراقيّ”.

وأكّد وزير الخارجية العراقي، أن “حكومة بلاده اتخذت عدداً من الإجراءات الأمنيّة، التنظيميّة، والسياسيّة، والدبلوماسيّة لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار، وسوف تكون هناك نتائج إيجابيّة ملموسة في القريب العاجل”.

وناقشا الوزيران “مُختلِف الاحتمالات المستقبليّة بالنسبة لوضع البعثات الدبلوماسيّة في بغداد”، مؤكدين “أهمّية الاستمرار في تبادل وجهات النظر، والتواصُل من أجل إيجاد حُلُول لهذه الأزمة”.

وشهد ملف الاستهداف المتكرر للمصالح والقوات الأمريكية جدلاً واسعاً في البلاد مؤخراً بعد الأنباء التي أفادت بأن واشنطن قد تغلق سفارتها في بغداد وهو ما قد يجر معها فرض عقوبات اقتصادية على البلاد.