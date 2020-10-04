بيان صحفي: فيروس كورونا يتفشّى في شمال غرب سوريا مع تضاعف الحالات 14 مرة في شهر واحد

أعزائي الكرام،

تحية طيبة وبعد،

مع وصول أعداد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في شمال غرب سوريا إلى مستويات مثيرة للقلق تجاوزت 1,000 حالة، تحذّر منظّمة الرّؤية العالميّة (وورلد فيجن) التي تُعنى بالأطفال من أنه ما لم يتلقَّ النّظام الصّحي الضعيف دعماً دوليّاً بشكل فوري، فإن الوضع سوف يصبح أكثر سوءاً بشكل كبير وسريع.

• ما يقرب من 100 حالة يتم الإبلاغ عنها كل يوم

• 2.7 مليون نازح معرّضون لخطر الإصابة بالفيروس

• نتائج فحص إيجابية للعاملين الصّحيين الذين يعملون ضمن نظام صحّي ضعيف

مرفق في الرسالة وأدناه البيان الصحفي كاملاً باللغتين العربية والإنجليزية. كما يرجى العلم بأنه لدينا متحدثون رسميون لاجراء المقابلات ولدينا صور ومقاطع فيديو خاصة بالمشافي في شمال غرب سوريا للاستخدام والتوزيع المجانيين عند الطّلب.

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مع كامل احترامي وتقديري،

الياس أبوعطا