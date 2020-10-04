تمديد مهلة إرسال الأعمال للمشاركة في الفترة الثانية بمهرجان أفلام المقاومة الـ16

أعلنت الأمانة العامة الدائمة لمهرجان أفلام المقاومة الدولي بدورته السادسة عشر، تمديد فترة التسجيل واستلام الأعمال السينمائية في الفترة الثانية من المهرجان حتى 21 اكتوبر/تشرين الأول لهذا العام.

وتُقام الفترة الثانية من مهرجان أفلام المقاومة الدولي بدورته السادسة عشر التي حازت على مشاركة دولية واسعة رغم استشراء جائحة كورونا، في الفترة من 21 حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ولمدّة أسبوع، بإدارة “مهدي عظيمي ميرآبادي” في العاصمة الايرانية طهران، مع اتخاذ التدابير الصحية الكاملة.

وأعلن “محسن جوادي” مدير الأمانة العامة الدائمة للمهرجان التي تقرّر أن تغدو كذلك منذ الدورة السادسة عشر، عن تمديد الموعد النهائي لتقديم الأعمال للتنافس في الفترة الثانية المزمع انعقادها في تشرين الثاني، وقال: نظرا لاقتراب انعقاد المهرجان في أسبوع التعبئة، لا يمكن تمديد مهلة ارسال الاعمال أكثر من ذلك.

وأشار جوادي الى الأقسام المتبقية في الدورة السادسة عشر من المهرجان، وقال: أقسام “المسابقة الرئيسية” و”سرد القلم” و “النقد وتحليل الافلام والتحقيقات” و”سيد شهداء المقاومة” الأفلام المزمع إقامتها في الفترة الثانية من المهرجان.

وانعقدت الفترة الأولى من مهرجان أفلام المقاومة بدورته السادسة عشر بالتزامن مع أسبوع الدفاع المقدس في 21 سبتمبر/أيلول، وتنعقد الفترة الثانية من المهرجان التي تشمل غالبية الاقسام الدولية من 21 حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدارة “مهدي عظیمي میرآبادي” في العاصمة طهران.

هبة اليوسف