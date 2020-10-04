ثلاثة وزراء يتفقدون محافظة نينوى

تفقد وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز ووزير الصحة والبيئة حسن التميمي ووزير التجارة علاء أحمد الجبوري، محافظة نينوى، للاطلاع على واقع المؤسسات الصحية فيها ومتابعة جهود المؤسسات الحكومية وخاصة الصحية في تقديم أفضل الخدمات للمواطن الموصلي.

وذكرت وزارة الصناعة والمعادن في بيانها أن “حضور نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب فارس البرفكاني ومعاون محافظ نينوى ومدير عام صحة نينوى ومدراء الأقسام في جولة ميدانية في عدد من المؤسسات الصحية والمستشفيات من بينها مستشفيات الموصل العام والبتول والحمدانية والشفاء وقطاع الحمدانية للرعاية الصحية الأولية وجامعة الموصل “.

وأضافت أنه “قد أكد الوزراء دعمهم الدائم والجاد لكل المؤسسات الحكومية في محافظة نينوى ولأهالي المحافظة، حاثين على بذل المزيد من الجهود والعطاء من أجل خدمة المحافظة وابنائها في ظل أزمة جائحة كورونا”.

وبين وزير الصناعة والمعادن في مؤتمر صحفي مشترك، دعم واهتمام الحكومة المركزية لإعادة إعمار البنى التحتية والمؤسسات الصناعية والصحية في محافظة نينوى لما تعرضت إليه المحافظة من دمار وأضرار كبيرة جراء الإرهاب.