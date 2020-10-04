حدود مندلي.. مسار دخول المخدرات من إيران

كشف مسؤول محلي في ديالى أمس السبت عن منافذ لدخول وتهريب المخدرات عبر الحدود الإيرانية مع ناحية مندلي الواقعة على بعد 93 كم شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن الخزاعي إن “أبرز أسباب تزايد نشاط عصابات ترويج وتعاطي المخدرات في الأجزاء الشرقية من المحافظة هو عمليات التهريب من الحدود الإيرانية الممتدة بين ناحية مندلي وصولاً الى الشريط الحدودي في محافظة واسط”.

وأضاف أن “المهربين يستغلون طرقاً ميسمية يصعب السيطرة عليها لتهريب المخدرات والأغنام”.

ونوّه الخزاعي إلى أن “لجوء تجار ومهربي المخدرات الى الطرق الميسيمية بعد السيطرة الأمنية للقوات الاتحادية على عمليات تهريب المخدرات التي كانت سائدة في منفذ مندلي الحدودي مع إيران”.