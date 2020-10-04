صالح والسفير الإيراني يؤكدان ضرورة دعم إجراءات الحكومة في حماية البعثات الدبلوماسية

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح والسفير الإيراني في بغداد، السبت، ضرورة دعم إجراءات الحكومة في حماية البعثات الدبلوماسية.

وقالت الرئاسة في بيان إن “رئيس الجمهورية استقبل، اليوم السبت، السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الجارين، وكذلك مناقشة آخر التطورات السياسية على الساحة الإقليمية، واهمية تخفيف التوترات في المنطقة، والتزام الحوار وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين”.

وأضاف البيان أنه “تم التأكيد على ضرورة دعم إجراءات الحكومة في حماية البعثات الدبلوماسية، وترسيخ سلطة الدولة وفرض القانون، والإشارة الى أن استقرار العراق وتجاوز أزمات المنطقة، مهم وضروري لتحقيق السلام، والانطلاق نحو فرص التنمية والتعاون المشترك”.

من جانبه، اكد مسجدي “التزام بلاده دعم استقرار العراق وتعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين والشعبين الجارين”.