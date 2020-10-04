فاتي يكشف سر تألقه مع برشلونة

كشف أنسو فاتي، مهاجم برشلونة، عن السر وراء تألقه الملفت هذا الموسم مع برشلونة، بعد اعتماده لاعبًا في الفريق الأول.

ونجح فاتي في تسجيل 3 أهداف خلال أول مباراتين لبرشلونة هذا الموسم بالليغا، حيث سجل هدفين خلال الفوز 4-0 على فياريال، ثم سجل هدفًا خلال الفوز على سيلتا فيجو 3-0.

ونشر فاتي صورة له عبر حسابه على “إنستغرام” وكتب عليها: “تغلبي على إصابة خطيرة غير موقفي، لقد فهمت أهمية العمل والثبات، محاولة أن أكون أقوى كل يوم تساعدني على التحسن”.

وقام برشلونة بقيد فاتي ضمن صفوف الفريق الأول هذا الموسم، مع زيادة الشرط الجزائي في عقده من 170 مليون يورو إلى 400 مليون يورو.