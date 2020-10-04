كورونا: حرمان ثمانية عشرة ألف مريض من الحصول على الخدمات الصحية للعيون

الوباء يثقل كاهل ثالث أكثر الإعاقات انتشارًا في فلسطين

دبي، 4 أكتوبر 2020: أثرت جائحة فيروس كورونا بشدة على مرضى العيون في فلسطين، حيث لم يتمكن آلاف المرضى من رؤية الأطباء والوصول إلى خدمات الرعاية الطبية المتكاملة للعيون على الصعيد المحلي لأكثر من خمس شهور وفقًا لمؤسسة فريد هولوز ومجموعة مستشفى سانت جون للعيون.

لقد تأثر الحصول على الخدمات الطبية العلاجية والتشخيصية بسبب الإغلاق الكامل وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع تفشي واحتواء فيروس كورونا، مما أدى إلى تخلف ما يناهز ثمانية عشر ألف مريض عن مواعيدهم الطبية، كما تم إلغاء أكثر من ألف عملية جراحية لإنقاذ البصر كانت مقررة.

وفي هذا الصدد، يقول المدير التنفيذي لبرامج مؤسسة فريد هولوز، السيد جون كرايل أن جائحة فيروس كورونا وضعت أعباءً إضافية على مرضى العيون. هذه الأعباء ساهمت في زيادة وتفاقم معاناة مرضى العيون الحالية سواءً على صحتهم النفسية أو الجسدية.

وأضاف السيد داوود دحدل رئيس دائرة التنمية وادارة المنح لمجموعة مستشفى سانت جون للعيون أن بعض مرضانا لم يتمكنوا من الخضوع للعمليات الجراحية الطارئة لإنقاذ بصرهم على الرغم من أنهم في أمس الحاجة إليها. كما أن العديد من المرضى فاتتهم مواعيد الزيارات الضرورية للطبيب أو الحصول على الخدمات الأساسية مثل التشخيص والعلاج.

ويشير: هذا يضع العديد من المرضى تحت تهديد فقدان نعمة البصر أو حدوث اعتلالات بصرية حرجة.

الجدير بالذكر أن مجموعة مستشفى سانت جون للعيون التي تعد أكبر مزود لخدمات طب وجراحة العيون في فلسطين، وقد شهدت المجموعة تراجعًا حاداً في أعداد مرضى العيون الذين يتلقون العلاج في القدس الشريف، الضفة الغربية وقطاع غزة للحصول على العلاج اللازم.

اعتادت مجموعة مستشفى سانت جون للعيون على استقبال أكثر من سبعة آلاف مريض شهريًا قبل إعلان عن كورونا وباءً عالميًا في شهر مارس الماضي. ولكن خلال شهر أبريل فقط شهدت مجموعة المستشفى انخفاضًا هائلًا في نسبة مراجعي الخدمات الطبية إلى ستة وأربعين بالمائة، كما انخفضت نسبة العمليات الجراحية إلى خمسين بالمائة على الأقل.

لقد ساهم شح الموارد المالية والقيود المفروضة على الحركة والتنقل بين المحافظات مقرونًا بجائحة كورونا في فرض واقع جديد على جهود مكافحة كف البصر وأمراض العيون. على الرغم من هذه التحديات، فقد كافح المشفى لضمان استمرار تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين، من خلال التنسيق مع السلطات المعنية لتسهيل وصول المرضى إلى المستشفى في مدينة القدس وخصوصًا الحالات الأكثر عرضة إلى فقدان البصر.

قال السيد دحدل أن مجموعة المستشفى بحاجة إلى حشد الموارد المالية والبحث عن مصادر تمويلية لكي تستمر المجموعة بأداء رسالتها ومهمتها الإنسانية الخيرية المتمثلة في مكافحة كف البصر والحفاظ على نعمة البصر. يعد تمويل النظام الصحي أساسيًا من أجل ضمان تقديم الرعاية الصحية للعيون، كما أن هنالك حاجة للاستثمار في العاملين الصحيين والبنية التحتية.

وأشار السيد جون كرايل أنه بفضل دعم من الحكومة الأسترالية من خلال برنامج تعاون المنظمات غير الربحية استطاعت مؤسسة فريد هولوز من المساهمة الفاعلة في تقديم التمويل من اجل علاج المرضى واجراء العمليات الجراحية الطبية.

وتعليقًا على أزمة جائحة كورونا والرعاية الصحية لأمراض العيون يقول السيد جون كرايل: إن من أهم الدروس المستفادة من كورونا هو الحاجة إلى زيادة الاستثمار في قطاع الصحة الدولي والأنظمة الصحية الوطنية. إن الاستثمار في أنظمة الرعاية الطبية سيساهم في ضمان الإدارة الأمثل لهذه الجوائح في المستقبل.

كما أشار السيد دحدل أن المجموعة أطلقت في أواخر شهر يوليو حملة اغاثية طارئة لمدة عام من أجل استيفاء الاحتياجات الأساسية لمرضى العيون الذين تكدست أعدادهم بسبب هذه الأزمة الصحية. كما أن جهود المجموعة بالتعاون مع شركائها ستركز على تعبئة الموارد المالية والبشرية من أجل استقبال وتوفير الرعاية العلاجية لخمسة وعشرين ألف مريض بما فيها إجراء ألفي وخمسمئة عملية جراحية معقدة.

في فلسطين ، هنالك ما لا يقل عن 130,000 شخصًا ممن تجاوزوا سن الخمسين يعانون من أحد أشكال الإعاقة البصرية. تعد المياه البيضاء السبب الرئيسي لفقدان البصر حيث تمثل نسبة ثمانية وثلاثون بالمائة من إجمالي الحالات.

يعتبر كف البصر والاعتلالات البصرية ثالث الاعاقات انتشارًا في فلسطين بناءً على التقرير الوطني الصادر عام 2011.

تعمل مؤسسة فريد هولوز ومجموعة مستشفى سانت جون للعيون بشراكة وطيدة لمكافحة كف البصر والاعتلالات البصرية في فسطين منذ عام 2013.

#نهاية النشرة

ملاحظات المحررين:

رابط تحمل الصور والفيلم الخام: https://we.tl/t-9JRJ8mH8ht

الأسئلة والاستفسارات: مؤسسة فريد هولوز: مها عوده، [email protected] مجموعة مستشفى سانت جون للعيون: أوليفيا عوده، [email protected]



مؤسسة فريد هولوز: مؤسسة «ذا فريد هولوز» هي مؤسسة تنموية دولية غير ربحية تأسست في أستراليا عام 1992. تعمل المؤسسة في أكثر من 25 دولة حول العالم من أجل القضاء على العمى والاعتلالات البصرية يمكن علاجها أو الوقاية منها. استطاعت المؤسسة من إنقاذ أكثر من مليوني ونصف المليون شخصًا من العمى منذ تأسيسها. في عام 2019 دعمت مؤسسة «ذا فريد هولوز» العديد من الخدمات الطبية في فلسطين من ضمنها: تقديم خدمات الفحص والتشخيص 45,243 شخص، إجراء 6,639 عملية جراحية للعين وعلاج 4,767 مريض يعانون من اعتلال الشبكية السكري.

مجموعة مستشفى سانت جون للعيون: هي مجموعة مستشفيات في فلسطين تقدم رسالتها الطبية الإنسانية الخيرية منذ أكثر من 139 عام، تعمل مجموعة المستشفى جاهدة من أجل الحفاظ على صمود واستمرارية تقديم خدماتها الطبية والجراحية لمرضى العيون في فلسطين، وخاصة في ظل انتشار جائحة كورونا لم تغلق المستشفى أبواها أمام مرضاها.