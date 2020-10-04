نعته الاوساط الشعبية والرسمية..العراق يخسر واحدا من اهم كفاءاته (صورة)

نعت الأوساط الطبية والشعبية في العراق، الاحد احد اكبر أطباء جراحة القلب في العالم، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.

وكتب مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، على صفحته في فيسبوك منشورا اليوم،(4/10/2020)، قال فيه : “اليوم وجهت للطب في العراق والشرق الاوسط ضربة قاسية، عندما هوى احد المع نجومه متأثرا بإصابته بفايروس كورونا المستجد.. انه الاستاذ أثير باقر الأنصاري اختصاص جراحة القلب في مركز ابن البيطار لجراحة القلب”.

ونشرت الصفحة الرسمية، لمستشفى ابن البيطار، نعيا للطبيب الراحل، مؤكدة انه توفي اثر مضاعفات فيروس كورونا، فيما تناقلت الأوساط الطبية والشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر رحيل الانصاري، مستذكرين دوره في وهب الحياة للكثيرين ممن استعصى الطب في العالم على علاجهم، خصوصا أولئك الذين عانوا من حالات صعبة في القلب، معتبرين رحيل الدكتور الانصاري خسارة كبرى للطب التخصصي في العراق والعالم، كونه كان يعد من ابرز الأطباء المتخصصين بجراحة القلب في العالم.