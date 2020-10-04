وزير داخلية كوردستان عن إمكانية أعادة فرض حظر التجوال : اجتماع مرتقب مع وزارة الصحة والمحافظين

كشف وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر احمد ، عن اجتماع مرتقب بين الوزارة وكل من وزارة الصحة واللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا والمحافظين والمشرفين على الإدارات المستقلة في اقليم كوردستان ، لبحث آخر تطورات تفشي ومكافحة الفيروس واتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء المعطيات الموجودة.

الوزير ريبر احمد ، قال ” سنفعل كل مابوسعنا للحد من تفشي فيروس كورونا ، هذا واجبنا ” ، مردفاً “لكن لااستطيع القول حالياً ما اذا كنّا سنعلن حظراً للتجوال لأننا نحتاج لمعرفة رأي المحافظين ووزير ومدراء الصحة في محافظات الإقليم وعندها سنتخذ القرار المناسب بالصدد”.

احمد أضاف ” فصلي الخريف والشتاء على الأبواب ومن دون شك سيكون هناك تفشي للانفلونزا الموسمية ، ماقد يؤدي الى تفشي أكبر لفيروس كورونا والفيروس يكون اكثر تأثيراً ، حتى عالمياً يمكن ملاحظة زيادة في نسبة تفشي الفيروس حالياً”.

وزير داخلية إقليم كوردستان ، طالب بإعادة تفعيل غرفة عمليات مكافحة كورونا في مدينة السليمانية واستئناف عملها بمثل الزخم السابق عندما ظهر الفيروس في المدينة للمرة الأولى .

مشيراً ، بالقول ” سنعقد اجتماعاً عاجلاً مع كل من وزارة الصحة واللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا والمحافظين والمشرفين على الإدارات المستقلة ، لبحث آخر تطورات تفشي ومكافحة الفيروس في كل مدن الإقليم وتحديد الإجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها على ضوء المعطيات الموجودة على ارض الواقع “.

وزير داخلية إقليم كوردستان ، طالب المواطنين بالالتزام بالتعليمات الصحية الخاصة بالوقاية من الفيروس والتعاون مع المؤسسات الحكومية في هذا المجال ، مشدداً على ضرورة عدم تعامل الأطراف السياسية مع موضوع فيروس كورونا للمزايدة السياسية ، داعياً الى التعاون والعمل من قبل الجميع للحد من تفشي الفيروس وتجاوز المرحلة الحالية.