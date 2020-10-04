PKK يستولي على مدرسة في شنگال ويحولها إلى مقر عسكري

كشف معاون مدير تربية قضاء شنگال (سنجار) للدراسة الكوردية، اليوم الأحد، أن حزب العمال الكوردستاني PKK استولى على مدرسة للتعليم الكوردي في مركز القضاء وقام بتحويله إلى مقر عسكري، ويرفض الخروج منه.

وقال شهاب أحمد: «مسلحو PKK استولوا على مدرسة (كوردستان) الابتدائية في مركز قضاء شنگال ويرفضون إخلاءه، ولهذا قمنا بمخاطبة الجهات المعنية في الموصل لتقوم بواجبها بالصدد»، مشيراً إلى أن «خروج PKK من تلك المدرسة سيحل مشاكل كثيرة».

وأوضح شهاب، أن «مدرسة (كوردستان) الابتدائية إحدى أكبر مدارس شنگال، وقبل سنوات من هجوم داعش قامت حكومة إقليم كوردستان بتشييدها وفق نظام عصري حديث، لكن PKK حولها حالياً إلى مقر عسكري ويرفض تسليمها لتربية شنگال».

وبين شهاب أحمد، أنه «في حال خروج PKK من تلك المدرسة، لن تتبقى لدى تربية شنگال أية مشاكل من حيث تأمين الصفوف الدراسية للتلاميذ، لأن المدرسة حديثة وكبيرة، وبالإمكان تطبيق نظام الدوامين فيها».

الجدير بالذكر أن قضاء شنگال كان فيه 18 مدرسة كوردية في السابق، لكن ومع افتتاح 7 مدارس جديدة هذا العام ارتفع العدد إلى 25 مدرسة كوردية.