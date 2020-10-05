التربية تصدر بياناً بشأن العام الدراسي الجديد

اصدرت وزارة التربية، الاحد، بياناً بشأن تحضيرات العام الدراسي الجديد.

وقالت الوزارة في بيان إن “هيئة الرأي في وزارة التربية عقدت، اجتماعها الدوري، إذ تمت مناقشة آخر التحضيرات للعام الدراسي الجديد 2020 – 2021، والوقوف على اهم المواضيع التي تهم العملية التربوية”.

وأضاف البيان أن “الاجتماع الذي ترأسه وزير التربية علي حميد الدليمي، ناقش استعدادات الوزارة للعام الدراسي المقبل، من خلال المتابعة والتنسيق المشترك مع المديريات العامة للتربية في المحافظات، وعرض رؤية الوزارة التي سترفع الى الجهات الرسمية، في ضوء الظروف الحالية والمتغيرات المستقبلية وما تفرضهُ جائحة كورونا، وبحث آلية تطبيق التعليم المدمج على الطلبة”.

وتابع البيان، أن “المجتمعين تناولوا محور التوسعة لفتح معاهد الفنون الجميلة لتشمل محافظات البلاد كافة، بغية استيعاب الطاقات والمواهب الشبابية وتنمية قدراتهم الفكرية، فضلاً عن التطرق الى مسألة الامتحانات التي تخص محو الأمية وتقديم الدعم الكامل من أجل نشر ثقافة العلم بين شرائح المجتمع المختلفة”.