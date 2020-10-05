التربية تعلن موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي

اعلنت وزارة التربية، الاحد، عن موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي، مرجحة اعلانها نهاية الاسبوع الجاري.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مدير الاعلام والاتصال الحكومي في وزارة التربية أحمد العبيدي قوله إن “الوزارة حددت أسبوعين من الشهر العاشر للإعلان عن نتائج السادس الاعدادي، لذلك فأنها لم تتعد الوقت المحدد التي أعلنت عنه مسبقا”، مرجحاً “نهاية الاسبوع الحالي موعدا لاعلان النتائج”.

وأضاف أن “الكادر التدريسي في المرحلة الاخيرة من التصحيح والتدقيق”، مشيراً إلى أن”التصحيح الكتروني والاجهزة الكترونية والدفتر الامتحاني الكتروني، لذلك في حال عدم حصول عطل او تأخير، سنعلن عن النتائج في الوقت المحدد”.