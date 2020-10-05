الخارجية النيابية تنتقد بحث رئيس الجمهورية قصف البعثات مع السفير الايراني

انتقد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية طافر العاني، اليوم الاثنين ، بحث رئيس الجمهورية برهم صالح لمسألة قصف البعثات الدبلوماسية الدولية وتأمينها مع السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي.

واوضح العاني ان ” بحث هذه المسألة والتي تعد شأن أمني داخلي مع سفير دولة اجنبية رغم اتهامات توجه لايران بأنها ترعى الفصائل التي تنفذ العمليات الارهابية ضد البعثات الدولية وتقصف العراقيين ” ، مضيفاً بأن ” هكذا لقاء قد يبدو وكأنه هناك محاولة وساطة عبر السفير الإيراني للطلب من الميليشيات للكف عن عملياتها “.

مردفاً ” لكن أسلوب الرد على الميليشيات الارهابية الخارجة عن القانون بهذا الشكل سيجعلهم يوغلون بالمزيد من الاعمال الاجرامية”.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد استقبل ، اول أمس السبت، السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أنه “جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة دعم إجراءات الحكومة في حماية البعثات الدبلوماسية، وترسيخ سلطة الدولة وفرض القانون ، والإشارة الى أن استقرار العراق وتجاوز أزمات المنطقة ، مهم وضروري لتحقيق السلام، والانطلاق نحو فرص التنمية والتعاون المشترك”.