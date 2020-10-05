العمليات المشتركة تعلن عن خطة لتأمين زيارة الأربعين

أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، الاثنين، إعداد خطة خاصة لتأمين طرق زوار الأربعين تتضمن عجلات وقطارات وطائرتين للإسعاف الجوي.

وقال الخفاجي، إن “قيادتي عمليات كربلاء وبغداد أعدتا خطة بالتعاون مع القيادة العامة المشتركة، لجعل الطرق سالكة أمام الزائرين، فكل الطرقات مفتوحة مع توفير 3548 عجلة من مختلف القطاعات مع 24 قطارا، وسنستعمل لأول مرة طائرتي إسعاف جوي للحالات الطارئة”.

وأضاف، أن “نائب محافظ كربلاء يترأس خطة إركاب ونقل الزائرين من وإلى كربلاء المقدسة مع كل أنحاء العراق لذلك وفرنا أماكن تواجد العجلات والوقود لنقل الزائرين بشكل انسيابي”.

وختم المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة بأن “الخطة تهدف إلى انسيابية تحرك الطرق وإرجاع الزائرين إلى محافظاتهم بعد إتمام الزيارة”.