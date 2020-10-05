القضاء: تحقيقات الحكومة بشأن شهداء التظاهرات خالية من المتهمين

أصدر مجلس القضاء الأعلى، أمس الاحد، توضيحًا بخصوص تسلمه ملف مرتكبي جرائم ضد المتظاهرين. وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (المدى)، أن “الشائعات المتداولة عن تسلم (القضاء) ملفا يخص مرتكبي جرائم القتل والخطف التي طالت متظاهري تشرين في حكومة عادل عبد المهدي غير صحيحة”.

واضاف البيان أن “مجلس القضاء الأعلى تسلم ملف تحقيق اداريًا ليس فيه متهمون محددون كما ورد في تصريح وزير الدفاع السابق، ولم يتضمن الملف تقصير أية جهة سواء كانت مؤسساتية أو شخصية”. ويشهد العراق، منذ مطلع تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى. وشهدت تلك التظاهرات أعمال عنف، خلفت مئات القتلى، وآلاف الجرحى.