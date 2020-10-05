المستشفيات على موعد مع إضراب جديد

تستعد أربع نقابات مهنية إلى تنظيم إضراب واسع، يوم الاحد المقبل (11 تشرين الأول 2020)، من المتوقع أن يشل العمل في مستشفيات العراق كافة.

النقابات الأربع وهي (الأطباء، الصيادلة، المهن الصحية والاداريين)، تقول إن منسبيها تعرضوا للغبن والحيف، حيث وافق مجلس الوزراء على زيادة مخصصات الأطباء المقيمين فقط بنسبة 50 % فضلًا عن صرف مبالغ الاعاشة لهم، من دون النظر إلى ما تقدمه من مجهودات كبيرة بقية الكوادر الصحية والإدارية في المستشفيات.

وتقول النقابات إن التمييز والتفرقة بين ملاكات المستشفيات مرفوض، لما فيه من تهميش لآلاف الكوادر التي تتصدى للجائحة وتعرض حياتها للخطر المباشر.

وتطالب النقابات بشمول جميع الملاكات الطبية والإدارية في المستشفيات بالمخصصات بمثل المخصصات التي منحت إلى الأطباء المقيمين. كذلك تطالب بإطلاق مباشرة ذوي المهن الصحية دفعة (2019) أسوة بالاطباء في المؤسسات الصحية. وايضًا، إعطاء ذوي المهن الصحية والتمريضية، الخفر منهم، بدل اعاشة نقدي.