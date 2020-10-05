النجيفي عن تلويح واشنطن بسحب سفارتها: تطور خطير سيعرض العراق الى عزلة

وصف رئيس جبهة الانقاذ والتنمية، اسامة النجيفي، الاحد، نية الادارة الامريكية لسحب سفارتها من العراق بـ”التطور الخطير”، مشيرا الى ان سحب السفارة سيعرض العراق الى “عزلة دولية”، على حد تعبيره.

وقالت الجبهة في بيان ان ” رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة عبد العزيز النجيفي استقبل يوم الأحد الرابع من تشرين الأول 2020 جينين هينيس بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق”.

واشار البيان الى “الاجتماع تم خلاله بحث ومناقشة مجموعة من الملفات المهمة، منها: الوضع السياسي، واستهداف السفارات، وملف الانتخابات، وملف المخفيين قسرا”.

واكد النجيفي بحسب البيان أن “الحاجة قائمة لدعم ومساندة الأمم المتحدة ، عبر دور يمكن أن يسهم في تفكيك المشاكل”.

واشار إلى ان “التطورات التي رافقت استهداف السفارات والأرتال العسكرية ، وما نتج عن ذلك عبر الاعلان عن نية أميركا في سحب سفارتها ، وهذا تطور خطير يعرض العراق إلى عزلة دولة ومعاناة جديدة للشعب العراقي ، وشدد على أهمية إبعاد العراق عن الصراعات الدولية والاقليمية”.

وتابع أنه “ينبغي التفريق بين العناصر الملتزمة وبين حملة السلاح المنفلت الذي يقومون بأعمالهم الإرهابية تنفيذا لإرادات لا تتفق مع المصلحة العليا للشعب العراقي”، مشيرا الى ان” دعم جبهة الإنقاذ والتنمية الكاظمي رئيس مجلس الوزراء، وجهوده في مواجهة الفساد فضلا عن الملفات الأخرى”.

و دعا النجيفي الأمم المتحدة إلى “دور رقابي وإشرافي على العملية الانتخابية لضمان نزاهتها ومنعا لأية عملية تزوير”.

وفي مناقشة ملف المخفيين قسرا أكد النجيفي وفقا للبيان بأنه “ملف إنساني خطير ويقتضي بذل أقصى الجهود من أجل الوصول إلى نتائج تعوض العوائل التي تعرضت للمأساة مع إحالة الجناة إلى القضاء”.

من جانبها قدمت بلاسخارت وفقا للبيان “رؤية الأمم المتحدة للوضع في العراق والجهود التي تبذلها في الملفات المهمة المطروحة للمناقشة، وأنها ستواصل جهودها من أجل الوصول إلى نتائج تساهم في تقديم معالجات لهذه الملفات ، مؤكدة بأنها لن تدخر جهدا في سبيل ذلك”.