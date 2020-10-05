النزاهة: استقدام مدير صحة نينوى الأسبق بقضية عدم استخدام أجهزة حديثة

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، عن صدور أمر استقدام للمدير العام لدائرة صحة نينوى الأسبق، على خلفية “المخالفات المرتكبة في قضية عدم استخدام أجهزة طبيّة موجودة فعلا في مخازن المديرية”.

وقالت الدائرة في بيان إن “قاضي محكمة التحقيق المختصّة بالنظر بقضايا النزاهة في المحافظة أصدر أمر استقدام للمدير العام الأسبق لدائرة صحّة محافظة نينوى”، مشيرة إلى أنّ “الأمر جاء على خلفيّة المخالفات المرتكبة في القضيّة الجزائيّة الخاصّة بعدم استخدام أجهزة طبيّة ليزريّة مستلمة وموجودة في مخازن المديريّة؛ ممّا دفع المراجعين إلى العلاج خارج المحافظة”.

وبيّنت الدائرة، أن “التحقيقات الأوليّة التي أجرتها مديريّة تحقيق الهيئة في المحافظة قادت إلى تسلّم المديريّة أجهزة حديثة ليزريّة؛ لعلاج مرضى البروستات، وتركها دون استخدامها بإيعاز من جهات ممّا اضطر المراجعين إلى اللجوء للعلاج خارج المحافظة، وأحدث ضررا بالمصلحة العامّة”، موضحة أنّ “أمر الاستقدام الصادر بحقّ المدير العامّ الأسبق جاء بناء على أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات”.