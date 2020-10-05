عالية نصيف تطالب محافظ البنك المركزي بإعادة النظر في تصنيف البنوك وأداء مدير دائرة الصيرفة 

طالبت النائبة عالية نصيف محافظ البنك المركزي بإعادة النظر في آلية تصنيف البنوك والتي وضعت البنوك المحدودة النشاط في أعلى القائمة، داعية في الوقت ذاته إلى إعادة تقييم أداء مدير دائرة الصيرفة لوجود محاباة وشبهات فساد في دائرته .

وقالت في بيان اليوم :” من المؤسف أن آلية تصنيف البنوك جاءت بالمقلوب، إذ وضعت البنوك محدودة النشاط في التصنيف الأعلى، والبنوك المتعدد النشاط والتي ساهمت بالتنمية والاستثمارات في التصنيف الأدنى، وهذه المسألة ليست سهلة ولاتقتصر على كونها مجرد تصنيف، بل تؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر من حيث منح الثقة لبنوك غير فاعلة على حساب بنوك فاعلة ومؤثرة في حركة الاستثمار “.

من جانب آخر، دعت نصيف محافظ البنك المركزي إلى ” إعادة تقييم أداء مدير دائرة الصيرفة لوجود محاباة وشبهات فساد في دائرته ” ، مضيفة بالقول :” لدينا معلومات عن قضايا فساد سنعلن عنها للرأي العام العراقي بعد التحقق منها “.