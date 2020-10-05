نائب سابق : حضور رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى البرلمان “خطوة مسؤولة وجريئة “

أكد النائب الكوردي السابق في مجلس النواب العراقي، مسعود حيدر، اليوم الأحد، ان حضور رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى برلمان كوردستان يعد خطوة مسؤولة وجريئة، امام هذا الوضع الاستثنائي الذي يمر به الإقليم .

وقال حيدر في تصريح : “ان حضور رئيس حكومة إقليم كوردستان الى البرلمان تعد خطوة مسؤولة وجريئة في ظل الوضع الاستثنائي الذي يمر به إقليم كوردستان، كما يؤكد رؤية رئيس الوزراء وكابينته الحكومية لضمان الشفافية في اداء الحكومة”.

وأضاف، “ان حضوره سيكون بمثابة رسالة للتعاون والتنسيق اكثر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما سيكون رسالة ايضا للاطراف المشاركة في الحكومة الحالية والمعارضة ايضاً لتحمل المسؤولية في المرحلة الراهنة التي يمر بها الإقليم، بالاضافة الى وضع إطار للقضايا الوطنية وحل الخلافات معاً “.

يذكر ان برلمان كوردستان سيعقد يوم غد الاثنين 5 أكتوبر / تشرين الأول، جلسته الاعتياية رقم (8) للفصل التشريعي الخريفي، بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

ووفق جدول

أعمال الجلسة التي أعلنت عنها هيئة رئاسة البرلمان، وتلقت (باسنيوز) نسخة منه، فإن برلمان كوردستان سيجتمع في الساعة الـ 10 من صباح الاثنين، بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان، ونائبه قوباد طالباني، ووزير المالية في حكومة الإقليم آوات شيخ جناب.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة بحث المسائل التالية:

1 – خطوات تطبيق عملية الإصلاح من قبل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان.

2 – الوضع المالي لإقليم كوردستان وتوزيع الرواتب.

3 – الحوارات مع الحكومة العراقية الاتحادية.

4 – أوضاع المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان.

5 – مستجدات وخطوات مكافحة وباء «كورونا».