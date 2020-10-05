نائب عنها: ٧٠٠ الف قطعة سلاح “منفلت” في البصرة

أكد النائب عن محافظة البصرة (اقصى الجنوب) بدر الزيادي ، اليوم الاثنين ، ان البصرة تحتوي على ٧٠٠ الف قطعة سلاح “منفلت” (خارج اطار الدولة) معظمها تم الحصول عليها بعد سقوط النظام السابق عام ٢٠٠٣ عندما ترك الجيش العراقي اسلحته في الشوارع كما تُركت ايضاً مخازن الأسلحة لتقع مافيها بأيدي المواطنين .

واوضح الزيادي لـ(باسنيوز)، ان “تلك الاسلحة هي اسلحة متنوعة منها المتوسطة والثقيلة كالهاونات والقاذفات والقنابل اليدوية وغيرها الكثير فيما يجب ان تكون مملوكة للدولة حصراً”، مبيناً بان “الاسلحة تتواجد في ايدي المواطنين والاحزاب السياسية وبعض العشائر”.

وشدد الزيادي ، بالقول ” يجب وضع خطة وبرنامج لسحب الاسلحة من كل تلك الجهات بعيداً عن الحملات الروتينية التي لاتسفر سوى عن ضبط عدد قليل من الاسلحة بينما لاتزال مئات الآلاف منها منتشرة هنا وهناك”.