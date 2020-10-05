نائب يدعو الاعرجي الى الغاء مركز التنسيق المشترك في نينوى لهذه الاسباب

دعا النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، الاحد، مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي الى الغاء مركز التنسيق المشترك كونه اصبح يمثل عبء على ابناء المحافظة ويتدخل في قضايا خارج اختصاص عمله.

وقال الشمري ان “مستشار الامن القومي وخلال زيارته الى محافظة نينوى، بادر الى الغاء التصاريح الامنية التي كان يعمل بها سابقا والتي كانت تؤثر بشكل سلبي على تحرك ابناء المحافظة وتم استغلالها من البعض لتحقيق منافع شخصية”، مبينا ان “الامر الاخر الذي نتمنى من الاعرجي المضي به هو الغاء مركز التنسيق المشترك الذي تم تشكيله في فترة عمليات التحرير للمحافظة، حيث اصبح اليوم هذا المركز عبء على ابناء المحافظة”.

واضاف الشمري، ان “هذا المركز والموجود في محافظة نينوى فقط، لم يعد له اي حاجة واصبح منفذا للعديد من عمليات الفساد، ناهيك عن دوره الروتيني في تعقيد المعاملات والعمل داخل نينوى وتدخله في عمل الدوائر المدنية ويتجاوز على اختصاصات عمله الاساسية التي تشكل من اجلها”.