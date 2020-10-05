وزير صحة اقليم كوردستان : 48 مليار دينار صرفتها حكومة الاقليم في مكافحة كورونا

اعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاحد، عن تفاصيل الـ 48 مليار دينار التي أنفقتها حكومة الإقليم لمواجهة جائحة كورونا .

د. سامان برزنجي، قال في تصريح : “انفقت حكومة إقليم كوردستان مبالغ كبيرة لمواجهة فيروس كورونا بالاضافة الى توفير المستلزمات الطبية، وهناك اهتمام كبير من قبل حكومة إقليم كوردستان بصحة المواطنين اذا ما قورن بما قدمته الحكومة الاتحادية في مواجهة هذا الفيروس”.

وأضاف، “النفقات كانت على مرحلتين ، حيث تم تخصيص 6 مليار دينار للدوائر الصحية، و7 مليار دينار لمديريات الصحة العامة شهرياً، 70 % من الاموال المخصصة كانت لمواجهة الفيروس وتوفير العلاج للمصابين، وكانت من موازنة الطوارىء التي خصصها رئيس حكومة إقليم كوردستان، وبلغت 25 مليار دينار، اما الحكومة العراقية فقد صرفت 5 مليارات و500 مليون دينار فقط ولمرتين لإقليم كوردستان منذ تفشي الفيروس”.

مبينا، “ان رئيس الوزراء مسرور بارزاني يولي اهتماماً كبيرا بصحة المواطنين وكان معنا دوما وفي الخط الاول، وبرغم الازمة المالية التي نعاني منها الا انه لم يتأخر بتوفير الدعم اللازم لنا في الوزارة”.

واشار برزنجي الى انه “تم تخصيص ميزانية مالية لبناء معامل لانتاج الاوكسجين، وكذلك انشاء مختبر لاجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا في زاخو، ومن المقرر انشاء مختبر اخر في قضاء كويسنجف”.