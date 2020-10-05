20 ألف متجاوز على الرعاية الاجتماعية كلفوا الدولة 7 مليارات دينار

قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أمس الاحد، إنها تمكنت من ضبط 20 الف متجاوز ممن يتقاضون اعانات اجتماعية وهم يعملون في مؤسسات الدولة، مؤكدة ان حجم المبالغ التي استردتها من المتجاوزين بلغت نحو 7 مليارات دينار.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، إن “وزارة العمل اطلقت حملة على جميع الدوائر والوزارات الحكومية والهيئات المستقلة للكشف عن الموظفين والمتقاعدين الذين يتقاضون إعانات الحماية الاجتماعية”، مؤكدًا “أنه تم الكشف عن 20 ألف متجاوز”.

واضاف، أن “الوزارة أوقفت صرف الإعانات عن المتجاوزين والآن بطور استرداد المبالغ التي بلغت نحو 6 إلى 7 مليارات دينار خلال شهر أيلول الماضي”.