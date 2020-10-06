اعتقال أصحاب الدراجات في الديوانية

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، أمس، اعتقال ’’أصحاب الدراجات النارية’’ وتوضيح أفعالهم ’’المسيئة’’.

وقالت القيادة في بيان، إنه “بإشراف شخصي مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت العميد الحقوقي حيدر حسن منخي وتطبيقاً للخطة الامنية التي أعدتها قيادة شرطة المحافظة بمناسبة زيارة الأربعين تمكنت قوة مشتركة من مكتب قائد الشرطة وأمن الأفراد بإمرة مديرها العقيد عماد الشمري من إلقاء القبض على عدد من الأشخاص من سائقي الدراجات النارية”.

وأضافت أنهم “تعمدوا الإساءة إلى أهالي الديوانية من خلال السب والشتم والكلمات البذيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم إحالتهم إلى الجهات المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.