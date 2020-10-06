الاعلام الأمني عن هجوم فجر اليوم : سقوط صاروخي كاتيوشا بالجادرية

أعلنت خلية الإعلام الأمني (تابعة لوزارة الداخلية) ، سقوط صاروخي كاتيوشا بمنطقة الجادرية في بغداد من دون خسائر بشرية.

وذكرت الخلية في بيان ، أن” المجاميع الإجرامية الإرهابية عاودت مرة أخرى استهداف المواطنين الآمنين في مناطق سكناهم، وبعد استهداف عائلة آمنة قرب مطار بغداد الدولي يوم 28 أيلول ذهب ضحيتها 6 أفراد مِن النساء والأطفال الأبرياء، أقدمت هذه المجاميع الإرهابية في ساعة مبكرة مِن فجر اليوم الاثنين على إطلاق صاروخين نوع كاتيوشا مِن منطقة شقق حي السلام / حي الجهاد باتجاه منطقة الجادرية “.

واوضح البيان، أن” الصاروخ الأول سقط خلف فندق بابل قرب أحد المطاعم وسقط الثاني قرب الخطوط الجوية العراقية، ما ادى الى حرق عجلة مدنية تعود لأحد المواطنين، ولَم تؤشر اي خسائر بشرية ” .