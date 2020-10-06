الكاظمي: مسألة الرواتب تحل اليوم

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن موضوع الرواتب سيتم حله اليوم.

وكان الكاظمي يتحدث خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية المنعقدة اليوم الاثنين في محافظة ذي قار (مركزها الناصرية).

وقال الكاظمي: «اليوم سيتم حلّ موضوع الرواتب».

وكان الكاظمي قد شدد في وقت سابق اليوم، على ضرورة إيجاد حلول دائمة لتأمين أوضاع الشباب وحصولهم على فرص عمل عادلة.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي، أن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى بعدد من المحاضرين العاملين في مديرية تربية ذي قار، والمعهد التقني، من بين متظاهري المحافظة»، لافتاً إلى أن «الكاظمي استمع إلى طروحات الشباب الذين نقلوا مطالب مجاميعهم وزملائهم».

وأكد الكاظمي تصميم الحكومة على «إيجاد حلول دائمة، بما يؤمّن أوضاع الشباب وحصولهم على فرص عمل عادلة»، وأن «عمل مجلس الخدمة الاتحادي هو الذي يعوّل عليه لأجل حل مشاكل التعيين في القطاع العام».

وشدد رئيس الوزراء على «عزم الحكومة لتفعيل عمل مجلس الخدمة وإرساء دوره في توفير فرص العمل بشكل عادل ومتساوٍ لجميع المستحقين، بعيداً عن المحاصصة والمحسوبية والحزبية».