بعد ترامب ومستشارته .. متحدثة البيت الأبيض تعلن اصابتها بكورونا

بعد ثلاثة أيام من نقل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المستشفى ، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كيلي ماكيناني ، اليوم الاثنين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت ماكيناني على تويتر “بعد خضوعي لفحوص يومية منذ الخميس أظهرت عدم إصابتي بكوفيد-19، تبين الاثنين أنني مصابة بكوفيد-19 من دون أن أشعر بأعراض”، موضحة إنها التزمت الحجر الصحي.

ويدور جدل حول التدابير الاحتياطية أو عدم اتخاذ احتياطات في البيت الأبيض وبين أفراد عائلة ترمب في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

والأحد، عقدت المتحدثة باسم الرئيس مؤتمرا صحافيا في الخارج بحضور صحافيين بدون أن تضع كمامة.

وأعلن ترامب، الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله.

وكانت هوب هيكس وهي جزء من الدائرة المقربة من الرئيس قد أعلنت اصابتها بكورونا . وكانت هيكس على متن طائرة الرئاسة مع الرئيس ترامب عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو، الثلاثاء الماضي ، للمشاركة في المناظرة مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، كما سافرت معه، الأربعاء، عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي.