تحذيرات من عودة العراق إلى «الفصل السابع» بسبب قصف البعثات

حذر الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، من عودة العراق إلى «الفصل السابع» من ميثاق الأمم المتحدة بسبب قصف البعثات الدبلوماسية.

وأوضح التميمي أن «العراق سوف يعود للفصل السابع لعدم التزامه بتأمين الحماية للبعثات الدولية، ولكونه يشكل خطراً على الأمن والسلم الدولي، وسوف يفرض مجلس الأمن الدولي على إثر ذلك عدة عقوبات اقتصادية على العراق».

علي التميمي

مبيناً بأن «العقوبات قد تأتي من الجانب الأمريكي بشكل منفرد ضد العراق أو ضد شخصيات عراقية كما حصل في السابق، حيث شملوا ضمن قانون ماغنيتسكي والذي يستهدف الشخصيات التي تهدد السلم الدولي».

وأشار الخبير القانوني، إلى أن «انسحاب البعثات الدولية أمر في غاية الخطورة، حيث يتمثل اعتراف المجتمع الدولي بدولة ما بالوجود والتمثيل الدبلوماسي، وإن انقطع ذلك التمثيل فإنه يعد بمثابة عدم الاعتراف بتلك الدولة».