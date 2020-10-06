تركيا تسجل 57 وفاة و1603 إصابة جديدة بـ «كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 57 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 8.498.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الالكتروني، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 326.046 إثر تسجيل 1603 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وذكر البيان أن حالات الشفاء بلغت 286.370 حالة بعد تعافي 1320 حالة جديدة.

وبينت الوزارة أنها أجرت 115.632 فحص «كورونا» خلال اليوم الماضي، لتبلغ الحصيلة 10.931.917.

وقالت إن نسبة المصابين الذين يعانون من متلازمة ‹ذات الرئة› بلغت 6.2، فيما بلغ عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة 1412.

وحتى ساعة إعداد الخبر، بلغ عدد مصابي «كورونا» حول العالم 35,632,914 توفي منهم أكثر من مليون و44 آلفاً، فيما تعافى ما يزيد على ست وعشرين مليوناً و786 ألفاً.