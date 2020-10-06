Posted on by

ديون الإقليم أكثر من 28 مليار دولار

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أمس، أن ديون الإقليم أكثر من 28 مليار دولار.

وقال بارزاني في كلمة خلال حضوره جلسة برلمان الإقليم، إن “الاصلاح أهم مهام حكومة إقليم كردستان وسيكون على قسمين، مالي وإداري”، مبينا أن “الحكومة ستتخذ كافة الاجراءات لعدم التهرب من الضرائب، فضلاً عن فرض ضرائب جديدة على شركات الاتصالات والمشاريع الاستثمارية”.

وأضاف أن “الحكومة اتخذت أيضاً إجراءات جديدة فيما يخص الكمارك والمعابر الحدودية، من خلال إيقاف عمليات التهريب التي تحدث فيها”.

وأشار بارزاني إلى أن “هيأة الاستثمار في كردستان قامت بإلغاء 30 مشروعاً من الذين حصلوا على قطع أراضٍ ولم يقوموا باستثمارها”، لافتاً إلى أن “الحكومة قامت بخفض 15‎%‎ على سلف الزواج والعقارات”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close