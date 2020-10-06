أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أمس، أن ديون الإقليم أكثر من 28 مليار دولار.

وقال بارزاني في كلمة خلال حضوره جلسة برلمان الإقليم، إن “الاصلاح أهم مهام حكومة إقليم كردستان وسيكون على قسمين، مالي وإداري”، مبينا أن “الحكومة ستتخذ كافة الاجراءات لعدم التهرب من الضرائب، فضلاً عن فرض ضرائب جديدة على شركات الاتصالات والمشاريع الاستثمارية”.

وأضاف أن “الحكومة اتخذت أيضاً إجراءات جديدة فيما يخص الكمارك والمعابر الحدودية، من خلال إيقاف عمليات التهريب التي تحدث فيها”.

وأشار بارزاني إلى أن “هيأة الاستثمار في كردستان قامت بإلغاء 30 مشروعاً من الذين حصلوا على قطع أراضٍ ولم يقوموا باستثمارها”، لافتاً إلى أن “الحكومة قامت بخفض 15‎%‎ على سلف الزواج والعقارات”.