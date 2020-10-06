رئيس الجمهورية وممثلة الأمم المتحدة: الانتخابات المبكرة بعيدًا عن سطوة السلاح

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، امس الاثنين، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وبحث معها ملف الانتخابات المبكرة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية الانتخابات النيابية المقبلة، وضرورة توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية في جميع مراحلها، وتنسيق الأمم المتحدة مع مفوضية الانتخابات في الرقابة عليها، لتُضفي على نتائجها المصداقية والثقة لدى الناخبين في اختيار ممثليهم بعيدًا عن سطوة السلاح والتزوير والتلاعب”.

وأضاف البيان “تم التأكيد أيضا على ضرورة استكمال تشريع قانون انتخابي منصف وأشمل، يعكس الإرادة الحرة في الانتخاب، من دون تأثيرات او ضغوط من أي نوع، لضمان ان تكون مخرجات الانتخابات ممثلة للإرادة الحقيقية لجميع المواطنين”. وشدد رئيس الجمهورية خلال اللقاء على “أهمية دعم المشروع الوطني العراقي في ترسيخ سلطة الدولة وتعزيز سيادتها، وحماية البعثات الدبلوماسية، ومنع الارهاب والأعمال الخارجة عن القانون”.