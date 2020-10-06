سمولينغ يعلن ولائه لروما تاركاً مانشستر يونايتد خلفه

أعلن “يونايتد كريس سمولينغ” مدافع مانشستر يونايتد إنتقاله نهائياً الى نادي روما الإيطالي عقب لعبه في صفوف روما الموسم الماضي على سبيل الإستعارة .

و يشار الى سمولينغ شارك في 37 مباراة مع روما في مختلف المسابقات وسجل 3 أهداف وساهم في احتلال فريقه المركز الخامس.

وأصدر مانشستر يونايتد بياناً جاء فيه أنه”توصل إلى اتفاق مع نادي روما لانتقال المدافع كريس سمولينغ إلى صفوفه “.

كما يذكر إن سمولينغ سمولينغ (30 عاماً) انضم إلى مانشستر يونايتد عام 2010 وخاض في صفوفه 323 مباراة سجل خلالها 8 أهداف .

وفي السياق ذاته أُعلن أن مانشستر يونايتد سيحصل على مبلغ قدره 15 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز مقابل هذه الصفقة.