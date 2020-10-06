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عشرات القتلى والجرحى في انفجار ضخم يهز الباب السورية‎

انفجرت شاحنة كبيرة مفخخة ، بعد ظهر اليوم الثلاثاء ، وسط مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة الميليشيات المسلحة الموالية للجيش التركي، (شمال شرقي حلب) السورية ، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وذكرت مصادر محلية من المدينة  أن شاحنة كبيرة مفخخة انفجرت بالقرب من جامع عثمان بن عفان، وسط مدينة الباب، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات في حصيلة اولية.

me_ga.php?id=6790ولم تتبن أية جهة مسؤولية الانفجار حتى اللحظة.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الموالية لتركيا في شمال سوريا تفجيرات بسيارات مفخخة ودراجات نارية إضافة إلى حالات خطف واغتيالات ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من العسكريين والمدنيين ، كما تشهد تلك المناطق سرقة ونهب لممتلكات المواطنين.

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