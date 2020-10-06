عضو بالتربية النيابية يحدد موعداً محتملاً لبدء العام الدراسي ويرهن تثبيته بأمر وحيد

كشف عضو لجنة التربية النيابية النائب طعمة عبدالله، الاثنين (5 تشرين الاول 2020)، عن آلية لتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد في العراق، فيما أشار الى أنه سيكون بشكل مختلف.

وقال عبدالله في حديث ان “وزارة التربية لم تعلن حتى الآن موعد بدء العام الدراسي الجديد، لكننا في لجنة التربية حددنا ما بعد 15 من تشرين الاول الجاري كموعد لبدء العام الدراسي كتوصية للوزارة على ان يكون مدعوما برأي ايجابي من قبل خلية الازمة ووزارة الصحة”.

وأضاف، أن “لقاءً موسعاُ عقد مع وزير التربية قبل ايام وتم مناقشة خلاله الامر وكان الرأي انه سيجري حسمه الملف بعد الانتهاء من مراسم زيارة الاربعين”.

وأشار عبدالله الى أن “أي تأكيد رسمي لبدء العام الدراسي الجديد في العراق سيكون مبنيا على ما يتضمنه تقرير وزارة الصحة لانها الجهة التي تقيم الوضع الوبائي بشكل عام في البلاد بعد 10 تشرين الاول الجاري ومدى انتشار الاصابات بكورونا”.

وأكد أن “التقييم سيجري ما بعد انتهاء الزيارة حيث ستقوم الصحة باقتراح موعد لبدء العام الدراسي على التربية لكن في كل الاحوال هناك اتفاق بان العام الدارسي سيكون وفق آلية جديدة تؤمن حماية للطلبة، كتقسيم الدوام والحرص على عدم وجود اكتظاظ في الصفوف الدراسية”.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق، الاثنين (5 تشرين الاول 2020)، أن موعد بدء العام الدراسي الجديد سيحدد بعد انتهاء الزيارة الأربعينية بـ 14 يوماً، فيما أشار الى أن الصحة مسؤولة ايضاً عن العام الدراسي وليس شأن التربية وحدها بسبب خطر جائحة كورونا.

وقال فاروق في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن “لجنة التربية النيابية رفعت توصيات لتأجيل بدء العام الدراسي لشهرين وليست وزارة الصحة كما اشيع، وذلك لوجود مباحثات بين التربية والصحة بشأن العام الدراسي الجديد”.

وأضاف، أن “الحديث عن العام الدراسي الجديد ليس من شأن وزارة التربية فقط، وانما هناك الامانة العامة لمجلس الوزراء بالاضافة الى مناقشات مع خلية الازمة التي ستقرر بشأن ذلك لكن هناك تأنٍ باتخاذ القرار”.

وتابع فاروق، أن “التربية لم تعلن حتى الآن موعد بدء العام الدراسي الجديد، وسيتم النظر بذلك بعد انتهاء الزيارة الاربعينية بـ 14 يوماً لمعرفة الموقف الوبائي الخاص بكورونا”.

وأشار الى أن “وزارة التربية تتجه الى التعليم المدمج وان يكون الدوام بشكل جزئي والحصة تكون لمدة 30 دقيقة مع وجود ارشادات صحية وتباعد اجتماعي داخل الصف الواحد”.

وكانت وزارة التربية أعلنت، الأحد، 04 تشرين الأول، 2020، عقد هيأة الرأي في الوزارة ، اجتماعها الدوري، لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن “هيأة الرأي عقدت اجماعها الدوري، إذ تمت مناقشة آخر التحضيرات للعام الدراسي الجديد 2020 – 2021، والوقوف على اهم المواضيع التي تهم العملية التربوية “.

واضاف البيان إن “الاجتماع ترأسه وزير التربية علي حميد الدليمي، ناقش استعدادات الوزارة للعام الدراسي القادم، من خلال المتابعة والتنسيق المشترك مع المديريات العامة للتربية في المحافظات، وعرض رؤية الوزارة التي سترفع الى الجهات الرسمية، في ضوء الظروف الحالية والمتغيرات المستقبلية وما تفرضهُ جائحة “كورونا”، وبحث آلية تطبيق التعليم المدمج على الطلبة “.

وتابع البيان، أن “المجتمعين تناولوا محور التوسعة لفتح معاهد الفنون الجميلة لتشمل محافظات البلاد كافة، بغية استيعاب الطاقات والمواهب الشبابية وتنمية قدراتهم الفكرية، فضلاً عن التطرق الى مسألة الامتحانات التي تخص محو الأمية وتقديم الدعم الكامل من أجل نشر ثقافة العلم بين شرائح المجتمع المختلفة “.