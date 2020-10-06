لواء “الكورد الفيليين” يستنفر طاقاته لتأمين زيارة الاربعين في مناطق ساخنة أمنياً

أعلن اللواء 110 من الحشد الشعبي – لواء الكورد الفيليين اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ خطة امنية وخدمية شاملة لتأمين زيارة الاربعين في مناطق حوض حمرين الممتدة من خانقين الى نهاية حدود ناحية الًسعدية شمال شرقي ديالى.

وقال مسؤول الاعلام الحربي للواء علي العقابي إن “الخطة تضمنت نشر دوريات ثابتة ومتحركة ونقاط مرابطة وتسيير عجلات اسعاف بالتنسيق مع دائرة الصحة لتامين مرور الزائرين من اطراف خانقين انتهاءً بحدود ناحية السعدية”، مؤكداً “إعداد وتنفيذ خطة محكمة وسباقة لدحر اي محاولة عبثية من قبل الجماعات الارهابية التي تحاول التعرض للزائرين”.

وأكد العقابي أن “الخطة تخللتها نصب مواكب خدمية ومفارز طبية لتقديم الخدمات للزائرين وتأمين وصولهم الى بعقوبة”، مشيراً إلى أن “لواء 110 نجح بتأمين مناطق ساخنة ومتوتراً كانت مسرحاً للهجمات الارهابية والاغتيالات والخطف التي تنفذها مجاميع ارهابية”.

وأشار العقابي إلى أن “قوات لواء 110 استنفرت وبكل طاقاتها لخدمة زائري الامام الحسين حيث يتواصل عمل جنودنا الابطال لتقديم الدعم اللوجستي والمعنوي للزائرين في قاطع عمليات ديالى الحشد الشعبي من طعام وشراب ومستلزمات طبية”، وكذلك “نشر الوعي الصحي بين الزائرين من تباعد والالتزام بتعليمات الصحية، فضلاً عن تعقيم وتعفير المناطق المحددة لسير الوافدين من قبل الطبابة لحمايتهم من فايروس كورونا”